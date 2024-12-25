Kahramanmaraş'ta Trafo Patlaması Sonrası Yangın
Kahramanmaraş'ta bir binada meydana gelen trafo patlaması sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta bir binada trafo patlaması sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Binada trafo patlaması ve sonrası çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Trafo patlaması ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa