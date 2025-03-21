Kahramanmaraş'ta Trafikte Silahlı Tehdit

Kahramanmaraş'ta trafikte çıkan tartışmada bir sürücü kavga ettiği adamı silahla tehdit etti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandı.

Olay, Merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iftar saatine kısa bir süre kala, trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri bagajı açtı, diğer sürücü de belinden çıkarttığı tabanca ile tehditler savurdu. Diğer sürücü de bu kez bagajından çıkarttığı kesici alet ile kendisini savundu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleşti.

Yaşanan anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ