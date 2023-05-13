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Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.E.D idaresindeki 46 AEP 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine ve palmiye ağacına çarptıktan sonra savrularak aynı istikamete seyir eden R.S. idaresindeki otomobile çarpmış kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanan Esat Demir (16) tedavi gördüğü Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan M.E.D'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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