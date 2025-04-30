Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Tırın Altına Giren Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mercedes marka 46 PN 757 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden tırın altına girdi. Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Araçta yaralanıp sıkışan sürücü, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ