Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Y.C. ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Y.C. (22) idaresindeki otomobil seyir halindeyken takla atıp orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
