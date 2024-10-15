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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Otomobil Kamyon ve İş Makinası Arasında Sıkıştı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Otomobil Kamyon ve İş Makinası Arasında Sıkıştı
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Kahramanmaraş doğu çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kumaş yüklü kamyon ve beton mikseri iş makinası arasında sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildekileri kurtardı, kazada yaralanan olmadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil, kamyon ve iş makinası arasında sıkıştı.

Kaza, Kahramanmaraş doğu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AJN 548 plakalı Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken, kumaş yüklü kamyon ve beton mikseri iş makinası arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildekileri dışarı çıkardı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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