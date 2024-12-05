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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 46 AFP 294 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir yayaya çarptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, durumu stabil.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Maarif Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AFP 294 plakalı Hafif ticari araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direklerine ardından da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpıp yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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