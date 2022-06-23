Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erçene Mahallesi Göksun Elbistan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 AEK 956 plakalı araç ile 34 EKE 331 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Her iki araçta bulunan 5 kişi çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Kazada yaralanan İsmail Tapan, Medet Kimbel, Buğra Köker, Hasan Aslan ve Mehmet Yıldız olay yerine çağrılan ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title