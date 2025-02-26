Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Batı Çevre Yolu madalyonlu kavşak alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. O sırada karşı yönden gelen hafif ticari araç direğe çarpmamak için kazaya karıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza sonrası inceleme başattı. - KAHRAMANMARAŞ