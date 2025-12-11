Haberler

Otomobil drenaj kanalına uçtu: 3 yaralı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taşkın drenaj kanalına düştü. Kazada 3 kişi hafif yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin taşkın drenaj kanalına uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 ACE 006 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşkın drenaj kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken sağlık ekipleri müdahale etti.

Otomobil ise düştüğü yerden kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

