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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta yaşanan trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı site bahçesine düştü. 3 kişi yaralandı ancak sağlık durumları iyi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında site bahçesine düşen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi Köle Hafız Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen BMW marka otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu İnci Sitesi'nin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan 3 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil düştüğü yerden kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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