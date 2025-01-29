Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, yolda seyreden bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 21.15 sıralarında Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.K.'nin kullandığı 26 NZ 800 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kaza sonucu sürücü Y.K. ve beraberindeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Diğer yandan kaza, seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde altgeçitten hızlı bir şekilde çıktığı görülen otomobil sürücüsünün sol şeritten sollama yapıp, önündeki araçları geçmeye çalıştığı sırada kaza yaptığı görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ