Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

Terör örgütü PKK silah bırakır mı? Anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesinde sert sözler
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1'i Ağır

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1'i Ağır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı. İki otomobil ile bir kamyonun karıştığı kaza sonrası bir otomobil alev aldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı, kaza sonrası otomobil alev alev yandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi sınırlarında Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Toyota ve Opel marka otomobil ile Volvo marka kamyon kaza yaptı. Kaza sonrası otomobillerden biri alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası yanan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Komşuyla aramıza kilometrelerce uzunluğunda duvar örülecek
img

Usta ismin cenazesinde skandal görüntüler
img

Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesinde sert sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
Kayıp mimar Ece Gürel'in ailesinden olayın seyrini değiştirecek iddia

Kayıp mimarın ailesinden olayın seyrini değiştirecek iddia
Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.