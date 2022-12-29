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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kaza, Kahramanmaraş merkez Aksu Doruklar kavşağında meydana geldi. H.D. idaresindeki 46 S 0327 plakalı aracıyla şehir merkezi istikametinden Aksu Doruklar ışıklı kavşağında M.Y. idaresindeki 46 ABC 050 plakalı araçla çarpıştı. KGYS kameralarına yansıyan kazada, 46 ABC 050 plakalı araçta bulunan sürücü M.Y. ve M.Y. hayatını kaybederken, D.Y. ve diğer araçta bulunan H.D., Z.B., D.M. yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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