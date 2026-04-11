Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Kavlaklı Mahallesinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AIH 145 plakalı otomobil seyir halindeyken kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı