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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta bir trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, sürücü hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Kuzey Çevre Yolu bağlantı güzergahında meydana geldi. M.A. 46 AJS 535 plaka Nissan marka hafif ticari araç seyir halindeyken, E.Ö. idaresindeki 46 NF 062 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, çevre sakinleri kara yolunda sıklıkla trafik kazalarının meydana geldiği ve yola önlem alınmasını istedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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