Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Doğu Çevre yolu üzerinde meydana geldi. İsa Ejderha (19) idaresindeki 46 AFF 218 plakalı Hyundai marka ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 56 AAV 708 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa