Otomobil tırlarla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin tırlarla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece Andırın ilçesi Emirler Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 80 AEF 162 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen R.B. yönetimindeki 01 ATT 322 plakalı tırın arka tekerine çarpıp aynı istikametteki A.B. kontrolündeki 17 SB 958 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Mehmet Temiz (22) ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Mehmet Temiz, Kahramanmaraş'a sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ