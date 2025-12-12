Haberler

Otomobil tırlarla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin tırlarla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece Andırın ilçesi Emirler Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 80 AEF 162 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen R.B. yönetimindeki 01 ATT 322 plakalı tırın arka tekerine çarpıp aynı istikametteki A.B. kontrolündeki 17 SB 958 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Mehmet Temiz (22) ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Mehmet Temiz, Kahramanmaraş'a sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
