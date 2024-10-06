Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Mehmet Zulkadiroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.N.'nın kullandığı 46 AHN 203 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.B'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yayayı hastaneye kaldırdı. Yaralı H.B, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ