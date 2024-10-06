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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Motosikletin yayaya çarpması sonucu yaşanan olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Mehmet Zulkadiroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.N.'nın kullandığı 46 AHN 203 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.B'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yayayı hastaneye kaldırdı. Yaralı H.B, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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