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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ağır, 5 Hafif Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ağır, 5 Hafif Yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Adana yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 46 BP 485 plakalı Fiat marka otomobil, G.F. idaresindeki 33 NYD 03 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 BP 485 plakalı otomobil takla atarak yolun yanında bulunan boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada A.A. adlı yolcu ağır yaralanırken, R.A., E.K., A.A., M.A. ve F.G. ise hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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