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Kahramanmaraş'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
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Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı, ancak sürücülerinin hayati tehlikesi yok.

Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda meydana geldi. Sürücü H.Ş. idaresindeki 46 ADS 664 plakalı Toyota marka otomobil Gaziantep istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak S.Ş. idaresindeki 73 SE 621 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, kazada yaralanan otomobil ve tır sürücüsünü sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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