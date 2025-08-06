Kahramanmaraş'ta Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ta Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
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Kahramanmaraş'ta bir tırın kazaya karışması sonucunda sürücü ağır yaralandı. Olay sonucunda tır hurdaya dönerken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen tır kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi Edebiyat Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıyı hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kazaya karışan tır ise hurdaya döndü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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