Kahramanmaraş'ta Tır Kazası Cep Telefonu Kamerasında

Tır kazası cep telefonu kamerasında

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında tırın devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolu Edebiyat Yolu Tekir mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada şoför yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise ise arkadan gelen bir araçta bulunan yolcunun cep telefonu kamerasında yansıdı.