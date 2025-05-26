Kahramanmaraş'ta Tır Kazası Cep Telefonu Kamerasında

Kahramanmaraş'ta Tır Kazası Cep Telefonu Kamerasında
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen tır kazası, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kazanın anı, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tır kazası cep telefonu kamerasında

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında tırın devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolu Edebiyat Yolu Tekir mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada şoför yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise ise arkadan gelen bir araçta bulunan yolcunun cep telefonu kamerasında yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKSU - 3.Sayfa
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