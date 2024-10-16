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Kahramanmaraş'ta Tır Beton Bloklarla Yan Yattı, Yaralı Yok

Kahramanmaraş'ta Tır Beton Bloklarla Yan Yattı, Yaralı Yok
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Kahramanmaraş'ta tonlarca ağırlıktaki beton duvar blokları taşıyan bir tır kavşakta yan devrildi. Kazada şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı. Kazanın nedeni, beton blokları birbirine bağlayan kancanın kopması olarak belirlendi.

Kahramanmaraş'ta tonlarca ağırlıktaki beton duvar blokları taşıyan tır yan yattı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Kahramanmaraş şehir girişi Madalyonlu Kavşak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 46 AS 783 plakalı tır kavşak içindeyken üzerindeki 20 tonluk beton duvar bloklarının yan devrilmesi sonucu kaza yaptı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, tır sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kazanın nedeni ise her biri 5 ton olan beton blokları birbirine bağlayan kancanın kopması olarak belirlendi.

Beton duvar blokları ve tır vinç yardımıyla kavşaktan kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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