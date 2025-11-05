Kahramanmaraş'ta Test Sürüşüyle Motor Çalındı

Kahramanmaraş'ta satışa çıkarılan bir elektrikli motor, test sürüşü bahanesiyle çalındı.

Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki A.H., sosyal medya üzerinden satışa koyduğu elektrikli motor için yabancı uyruklu bir kişiyle iletişime geçti. Alıcı rolündeki şahıs, motosiklet görmek ve pazarlık yapmak istediğini belirterek gençle buluştu. Güven vermek amacıyla bir süre sohbet eden şüpheli, "Sadece kısa bir tur atıp motorun performansını kontrol edeceğim" diyerek motorun anahtarını aldı. Ancak şahıs, test sürüşü bahanesiyle motorla birlikte ortadan kayboldu.

Mağdur olduğunu ifade eden genç, şüphelinin bulunmasını istedi. - KAHRAMANMARAŞ