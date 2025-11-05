Haberler

Kahramanmaraş'ta Test Sürüşüyle Motor Çalındı

Kahramanmaraş'ta Test Sürüşüyle Motor Çalındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir genç, elektrikli motorunu test sürüşü bahanesiyle çalan yabancı uyruklu şahıs tarafından mağdur oldu. Şüpheli, motoru kontrol etmek için anahtarı aldı ve kayıplara karıştı.

Kahramanmaraş'ta satışa çıkarılan bir elektrikli motor, test sürüşü bahanesiyle çalındı.

Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki A.H., sosyal medya üzerinden satışa koyduğu elektrikli motor için yabancı uyruklu bir kişiyle iletişime geçti. Alıcı rolündeki şahıs, motosiklet görmek ve pazarlık yapmak istediğini belirterek gençle buluştu. Güven vermek amacıyla bir süre sohbet eden şüpheli, "Sadece kısa bir tur atıp motorun performansını kontrol edeceğim" diyerek motorun anahtarını aldı. Ancak şahıs, test sürüşü bahanesiyle motorla birlikte ortadan kayboldu.

Mağdur olduğunu ifade eden genç, şüphelinin bulunmasını istedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.