Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama - Haberler

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda yakalanan telefon dolandırıcı şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, emekli H.G.(65) kendisini dolandırmaya gelen şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan çalışma sonrası operasyon düzenleyen polis ekipleri 700 bin lira ve ziynet eşyalarını kurtardı. Olay sonrası yakalanan A.E ve A.T, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Bir diğer telefon dolandırıcılığı ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, 75 yaşındaki H.K'yi dolandırmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonla M.G. ve S.S.Ç yakalandı.

Olayda, 150 bin lira ve ziynet eşyaları yaşlı kadına teslim edildi.

Şüpheli S.S.Ç çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa