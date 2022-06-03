Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcıları yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcıları yakalandı

Kahramanmaraş'ta kendilerini asker, polis, savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları yaşlı adamı dolandırdıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kendilerini asker, polis, savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları yaşlı adamı dolandırdıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan emekli F.E'yi (70) telefon ile arayarak irtibat kuran dolandırıcılar, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıttı. Şahıslar, kandırdıkları yaşlı adamın evine gelerek altın ve paralarını alıp kayıplara karıştı.

Polis ekiplerince kamera ve araç plakası incelemelerinin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ö.B (52) ve N.E (54) polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan iki kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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