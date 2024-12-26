Kahramanmaraş'ta Tekstil İş Yerinde Yangın
Kahramanmaraş'ta bir tekstil iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tekstil üzeri faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mahallesindeki bir iş yerinde çıktı. Tekstil üzeri faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.