Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Kahramanmaraş Doğu Çevre Yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Yangın, Kahramanmaraş Doğu Çevre Yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kontrol altındaki yangın da ekipler söndürme çalışmasını sürdürüyor. - KAHRAMANMARAŞ