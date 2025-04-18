Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangına kısa sürede müdahale edildi. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangın sorası maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa