Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının, pamuk balyalarının bulunduğu depoda çıktığı belirtiliyor. Maddi hasar meydana geldi, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan fabrika yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın pamuk balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa