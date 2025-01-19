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Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın

Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
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Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasının boyahanesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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