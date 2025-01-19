Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasının boyahanesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa