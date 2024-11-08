Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasının pamuk işleme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın pamuk işleme bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangı, Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasının hallaç bölümünde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ