Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikası Yangını Söndürüldü
Dulkadiroğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta çıkan fabrika yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın pamuk balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa