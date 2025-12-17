Trafikte tehlikeli hareketler yapan 6 sürücü yakalandı

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye atarak o anları sosyal medyada paylaşan 6 sürücü, yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Siber Şube ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 6 araç sürücüsü belirlendi. Sürücüler hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Şahıslar hakkında ayrıca Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma (TCK 179/2) suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan trafikte tehlikeli sürüş anları ise cep telefonları kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin ateş çıkararak ilerlemesi ve motosikletli sürücülerin tehlikeli hareketleri yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ