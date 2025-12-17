Haberler

Trafikte tehlikeli hareketler yapan 6 sürücü yakalandı

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye atan 6 sürücü, sosyal medyada paylaştıkları tehlikeli anlar nedeniyle yakalanarak adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye sokan bu sürücüler hakkında yasal işlemleri başlattı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Siber Şube ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 6 araç sürücüsü belirlendi. Sürücüler hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Şahıslar hakkında ayrıca Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma (TCK 179/2) suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan trafikte tehlikeli sürüş anları ise cep telefonları kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin ateş çıkararak ilerlemesi ve motosikletli sürücülerin tehlikeli hareketleri yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

