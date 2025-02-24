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Kahramanmaraş'ta Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 10 Bin TL Ceza

Kahramanmaraş'ta Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 10 Bin TL Ceza
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Kahramanmaraş'ta tehlikeli şekilde motosiklet kullanan iki kişiye toplam 10 bin 292 lira ceza kesildi. Jandarma, sürücülerin karayolunda motosikletleriyle tehlikeli hareketler yaptığı tespit etti.

Kahramanmaraş'ta tehlikeli şekilde motosiklet kullanan iki kişiye 10 bin 292 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Onikişubat ilçesinde yapılan çalışmada, Ö.A. (22) ve Y.A.Y.'nin (21) karayolunda tehlikeli motosiklet kullandığı belirlendi. İki şahsında motosikleti üzerine yatarak kullanıp hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını zora soktuğu için jandarma işlem başlattı. Yapılan çalışmada şahıslar bulunarak "Karayolları Trafik Kanunu" gereği 4 ayrı suçtan toplam 10 bin 292 TL idari para cezası uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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