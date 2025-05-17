Kahramanmaraş'ta Tefecilik Operasyonunda 5 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Tefecilik Operasyonunda 5 Tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı tefecilik operasyonunda 13 şüpheli yakalandı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda birçok delil ele geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 5 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak tefecilere yönelik operasyon yapan polis 13 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik yapan şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir çok şüpheli belirlenerek Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Antalya da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 35 adet çek yaprağı, çok sayıda fotokopi çek, 21 adet senet ve çok sayıda senet fotokopisi, 6 ajanda, 30 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 1 adet şarjör ile dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılıktan serbest kalırken 10'u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye 5 şüpheliyi tutukladı, 5'ini ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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