Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanan araçta Roma dönemine ait hançer, tabak, sikke ve tanrıça heykelinden oluşan 11 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Korkmaz Mahallesi'nde kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapılacağı duyumunun alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, tarihi eserlerin taşındığı aracı takip sonucu durdurdu. Araçtaki H.K. (32), E.K.(34), A.D. (32) ve E.B. (35) isimli şahısların üzerine ve araç içerisinde yapılan arama sonucunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet çanak tabak, 2 adet hançer, 1 adet mızrak ucu, 1 adet tanrıça heykeli, 3 adet gümüş sikke ve 1 adet bakır madalyon ele geçirildi. Araçtaki şahıslar gözaltına alınırken; Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler de müzeye teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa