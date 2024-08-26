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Kahramanmaraş'ta Sürücü Belgesiz Araç Kullanan 305 Kişiye İşlem Yapıldı

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda son 1 haftada sürücü belgesiz araç kullanan 305 kişiye yasal işlem yapıldı. Ayrıca operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta son 1 haftada yapılan çalışmalarda sürücü belgesiz araç kullanan 305 kişiye yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 19.08.2024 - 26.08.2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54, uyuşturucu madde ticareti yapan 2, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 10 şüpheli olmak üzere toplam 66 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 66 kişiden 36'sı tutuklandı.

Ayrıca bu çalışmalar esnasında; 8,37 gr metamfetamin, 468,31 gr esrar, 39,36 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 75 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 97 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 50 araca abartı egzozdan ve 305 şahsa da sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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