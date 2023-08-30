Kahramanmaraş'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, cesedin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki sulama kanalında hareketsiz halde birini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine yönlendirilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Grup ekiplerinin sudan çıkardığı vatandaşının yaşamını yitirdiğini tespit edildi.
Kimlik tespiti ve otopsi için ceset, adli tıp morguna kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa