Kahramanmaraş'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, cesedin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.