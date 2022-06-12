Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren 2 çocuk boğularak can verdi.

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren 2 çocuk boğularak can verdi.

Alınan bilgilere göre, Pazarcık ilçesinin Nefisdoğanlı Mahallesi'nde sarımsak hasadında çalışmak üzere gelen Akcan ailesinin 8 yaşındaki kızı İrem Akcan ve 7 yaşında oğlu Mustafa Akcan, sulama kanalına girdi. Akıntının güçlü olması ile çocuklar bir anda suda kayboldu. Ailenin kurtarma çabası da yetersiz kalınca hemen jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık aramanın ardından çocukların cansız bedenlerini buldu. Olay yerinde hazır bekleyen 112 ekipleri ise çocukların yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Akcan Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title