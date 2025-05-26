Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kılavuzlu Mahallesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen 13 yaşındaki bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri kanalda yaptığı arama çalışmalarında çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ