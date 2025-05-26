Kahramanmaraş'ta Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki bir çocuk, Kılavuzlu Mahallesi'nde sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. İtfaiye dalgıç ekipleri, kanalda yaptığı arama çalışmalarında çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kılavuzlu Mahallesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen 13 yaşındaki bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri kanalda yaptığı arama çalışmalarında çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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