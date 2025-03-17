DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Kahramanmaraş'ta Suçlulara Göz Açtırılmadı: 49 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Suçlulara Göz Açtırılmadı: 49 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri son bir hafta içinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 76 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 49'u tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler arasında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar yer aldı.

Kahramanmaraş polisinin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan yakalanan 49 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 76, uyuşturucu madde ticaretinden 2, hırsızlık olaylarına karışan 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 49'u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.Şüphelilerden 16,45 gram esrar, 26,98 gram metamfetamin, 197,21 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 9,45 gram afyon sakızı, 429 sentetik ecza, 2.740 paket kaçak sigara ve içi doldurulmuş makaron ile 6 ruhsatsız tabancayla 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan trafik ekipleri de şehrin huzurunu bozan unsurlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde 211 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 83 araca abartı egzoz kullanmaktan, 590 kişiye de sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
img

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
img

Bu detay Fenerbahçe'yi şimdiden şampiyonluktan etmiş olabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor
14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı

İstanbul'un en aktif suçlusu yine serbest

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.