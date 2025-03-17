Kahramanmaraş'ta Suçlulara Göz Açtırılmadı: 49 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş polisinin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan yakalanan 49 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 76, uyuşturucu madde ticaretinden 2, hırsızlık olaylarına karışan 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 49'u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.Şüphelilerden 16,45 gram esrar, 26,98 gram metamfetamin, 197,21 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 9,45 gram afyon sakızı, 429 sentetik ecza, 2.740 paket kaçak sigara ve içi doldurulmuş makaron ile 6 ruhsatsız tabancayla 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan trafik ekipleri de şehrin huzurunu bozan unsurlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde 211 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 83 araca abartı egzoz kullanmaktan, 590 kişiye de sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ