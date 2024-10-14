Kahramanmaraş'ta Suç Operasyonu: 95 Şüpheliden 56'sı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan yakalanan 95 şüpheliden 56'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 7-14 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yapıldı. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 72 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 16 şahıs olmak üzere toplam 95 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslarda 56'sı tutuklandı.

Çalışmalar esnasında; 77,79 gr metamfetamin, 29,16 gr esrar, 259,8 gr sentetik bonzai, 3 bin 309 sentetik ecza, 23 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 127 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 79 araca abartı egzozdan, 559 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ