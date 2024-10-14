Kahramanmaraş'ta Suç Operasyonu: 95 Şüpheliden 56'sı Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheliden 56'sı tutuklandı. Emniyet güçleri, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karışan şahıslara yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan yakalanan 95 şüpheliden 56'sı tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 7-14 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yapıldı. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 72 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 16 şahıs olmak üzere toplam 95 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslarda 56'sı tutuklandı.
Çalışmalar esnasında; 77,79 gr metamfetamin, 29,16 gr esrar, 259,8 gr sentetik bonzai, 3 bin 309 sentetik ecza, 23 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 127 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 79 araca abartı egzozdan, 559 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ