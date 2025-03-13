Kahramanmaraş'ta Su Borusu Patladı, İş Yerleri ve Araçlar Zarar Gördü

Kahramanmaraş'ta çalışma sırasında iş makinesinin temas ettiği su borusunu patladı, bazı iş yerleri ile 3 araç zarar gördü.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Haydarlı Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ekiplerin çalışma yaptığı caddede iş makinesi, mahalleye su dağıtan ana su borusunu patlattı. Delinen borudan fışkıran su, çevredeki bazı iş yerlerine girdi. İş yeri sahipleri dükkana dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı binaların dış cephelerinde ve 3 araç maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve KASKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlayan su borusunu vanasını onardı.

Öte yandan mahalledeki bazı çocukların su birikintilerine girip oynadıkları gözlendi. - KAHRAMANMARAŞ