Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga olayına karışan 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Milli Eğitim Caddesi ve Maarif Mahallesinde meydana gelen silahlı kavga olayı ile ilgili 6 şüpheli tutuklandı. Olayda yaralanan bir kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga olayına karışan 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Milli Eğitim Caddesi ve Maarif Mahallesinde meydana gelen silahlı kavga olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olaya karıştıkları tespit edilerek yakalanan A.A., F.S., B.G., O.S., G.K. ve N.A. isimli 6 şüpheli tutuklanırken B.S., Y.S. ve B.G. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan M.K. isimli şahsın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş 3-sayfa Güncel Kavga

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü

Ünlü kick boksçunun kafasına sıktılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak? Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi neden suçlanıyor? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar? Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı?
title