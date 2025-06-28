Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Haydar Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir şahısla, 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası bir şahıs, elindeki tüfekle diğer şahsa ateş açıp bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Olayı görenler cep telefonu kamerası ile o anları kayda alırken, 112 Acil Komuta Merkezi'ne de bilgi verdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralı, olay yerindeki bir araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Polis hem yaralıya hem de şüpheliye ulaşmak için bölgede çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ