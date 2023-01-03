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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: Baba olay yerinde, oğlu hastanede hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: Baba olay yerinde, oğlu hastanede hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olduğu iddia edilen yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sonrası A.S., pompalı tüfeği ile baba Alaa Al Said ile oğlu Alaaddin Al Said'e kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Alaaddin Al Said'i Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Acil Servis bölümüne kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Alaaddin Al Said kurtarılamadı.

Alaaddin Al Said'in babası Alaa Al Said ise sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Hazim Vahit de hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen baba ve oğlunun akrabaları sinir krizleri geçirdi. Olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, silahlı saldırgan A.S.'nin yakalanması için çalışma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sakarya 3. Sayfa Haberler

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