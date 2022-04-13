Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü - Haberler

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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi Çuhadar Ali Caddesi üzerindeki bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi.

İş yerindeki C.B. (42) ile ağabeyi olduğu öğrenilen Ali B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir müddet sonra büyüyen tartışmada C.B., tüfekle Ali. B.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ali B. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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