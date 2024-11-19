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Kahramanmaraş'ta Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Tutuklama
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 10 kişi tutuklandı, 55 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da 'Örgütlü olarak Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı' suçunu işleyen 16 ve örgütten silah satın aldığı tespit edilen 39 olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 25 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız av tüfeği, 1 makineli tabanca, 8 kuru sıkı tabanca 6 bin 104 tabanca fişeği, 354 av tüfeği fişeği, 13 tabanca şarjörü, 3 kalaşnikof şarjörü, 5 bıçak, 125 gram esrar, 1 balistik yelek ele geçirildi. 39 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı. 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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